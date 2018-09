Ab November in Baden: „BRUSATTIMARKT“ – Der neue Wochenmarkt beim Grünen Markt in Baden

17.09.2018, 18:18 Uhr

Das neueste Projekt der Stadtgemeinde Baden startet mit 2. November am Brusattiplatz. Ab dann wird es freitags heißen „Ab zum Einkauf auf den Brusattimarkt!“. Der neue Lebensmittelmarkt, der jeden Freitag von 8-14 Uhr stattfinden wird, soll Qualität und Vielfältigkeit bieten. „Wir freuen uns auf Milchprodukte von Schaf und Ziege genauso wie auf Speck, Hauswürste, Gemüse und Obst“, zeigt sich Vizebürgermeisterin Dr. Helga Krismer erfreut: „Interessenten mögen sich direkt beim Wirtschaftsservice melden! Gemeinsam schaffen wir uns noch mehr Lebensqualität in der Einkaufstadt."

Laut Mag. Dolores David-Fromm vom WirtschaftsService der Stadtgemeinde Baden wird in der Anfangsphase des Marktes mit 10 bis 15 Ständen gerechnet. Danach soll eine rasche Steigerung der Anzahl erfolgen, um das Angebot so breit gefächert wie möglich zu gestalten. "Die Ausrichtung des Wochenmarktes orientiert sich dabei klar an den historischen Wurzeln des „Grünen Marktes“ und wird nur aus Lebensmitteln bestehen", betont Bürgermeister Stefan Szirucsek.Badens Marktgeschichte hat dabei eine lange Tradition. Bereits 1811 wurde der damalige Markt vom Hauptplatz auf den heutigen Erzherzog Rainer-Ring verlegt. Nach kurzer Zeit jedoch herrschte Platzmangel am Markt und man verlagerte ihn auf den jetzigen Brusattiplatz. 1891 wurde der Grüne Markt an seinem heutigen Standort endgültig eingerichtet. Die Bezeichnung „Grüner Markt“ geht übrigens darauf zurück, dass neben Fleisch und Fisch auch Obst und Gemüse erhältlich waren und noch immer sind. Das heutige Aussehen erhielt der Markt mit seinen grünen, charakteristischen Hütten in den Anfängen des 20. Jahrhunderts.Geöffnet jeden Freitag außer Feiertag: 8-14 Uhr Betriebsfrei: 24.12.2018 bis einschließlich 25.01.2019