Gesund leben. Wege zum Wohlbefinden - mit dem Roten Kreuz

04.05.2018, 12:45 Uhr

Krebs, Herz-Kreislauferkrankungen, Diabetes Typ 2 und chronische Atemwegserkrankungen machen mit Abstand den größten Teil aller Erkrankungen und Todesursachen aus. Dabei wären sie in vielen Fällen durch kleine Verhaltensänderungen in unserem Alltag vermeidbar. Welche Umstellungen zu einer gesünderen Lebensweise führen erfahren Sie im Kurs „Gesund leben. Wege zum Wohlbefinden“ beim Roten Kreuz Baden am 2. Juni 2018.

Weltweit setzt sich das Rote Kreuz dafür ein, möglichst vielen Menschen ein gesundes Leben zu ermöglichen. In vielen Ländern geht es dabei um den Zugang zu sauberem Wasser und Nahrung, in reichen Ländern wie Österreich gilt es, Zivilisationskrankheiten zu vermeiden.In diesem 8-stündigen Kurs erfahren Sie mehr über die Zusammenhänge von Lebensstil und Erkrankungen und lernen, sich mit Ihrem eigenen Gesundheitsverhalten auseinanderzusetzen. Und nebenbei macht es auch noch Spaß, sich mit Gleichgesinnten über Themen auszutauschen, die man sonst gerne vor sich herschiebt. Am Ende des Kurses erstellen Sie Ihren persönlichen Maßnahmenplan für einen gesünderen Lebensstil.Kurstermine und Anmeldung2. Juni 2018 (8 Stunden)28. und 29. September 2018 (jeweils 4 Stunden)15. Dezember 2018 (8 Stunden)Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten gibt es unter www.roteskreuz.at/gesundleben und unter Tel.: 059 144 52000 (Markus Jäger).