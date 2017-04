Grüne wollen flächendeckende Breitbandversorgung für den Bezirk Baden

21.04.2017, 17:51 Uhr

Zusätzlich kommt nun u.a. auch der Antrag „Flächendeckende Breitbandversorgung für den Bezirk Baden. Die Badener, die uns dieses Anliegen geschickt haben, wollen eine zeitgemäße Breitbandversorgung und damit schnelles Internet in ihren Haushalten. “Derzeit ist der ländliche Raum nur unzureichend mit schnellem Internet versorgt, dadurch wird u.a. auch die Abwanderung aus dem ländlichen Raum verstärkt, es braucht daher zeitgemäße Internet-Verbindungen für eine moderne Gesellschaft und Wirtschaft, so Helga Krismer, Landessprecherin der Grünen NiederösterreichDer Antrag ist am 27. April in der Sitzung des NÖ Landtags Thema: „Die ÖVP wird entscheiden, ob wir über diesen Antrag der Badener diskutieren werden. Wir sind genauso gespannt, wie die AntragstellerInnen“, so Helga Krismer.