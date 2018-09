Römertherme im Qualitäts-Check

21.09.2018, 21:55 Uhr

Differenziert wird bei dem Qualitätscheck zwischen den Basis- und Spezialkriterien. Zu den Basiskriterien zählen zum Beispiel das Vorhandensein eines professionellen Anrufbeantworters außerhalb der Nicht-Betriebszeiten, die Existenz eines klaren Leitsystems innerhalb der Gemeinde sowie die Sicherstellung, dass die kommunizierten Angebote regelmäßig erleb- und buchbar sind. Die Spezialkriterien beinhalten zum Beispiel die Verfügbarkeit der Website in einer mobilen Version, das Vorhandensein von Fahrrad-Ständern sowie zweisprachige Mitarbeiter im Kassen- und Informationsbereich.Die Basiskriterien müssen von allen Ausflugszielen in Niederösterreich erfüllt werden. Die Spezialkriterien zeichnen die besondere Qualität und Alleinstellung der TOP-Ausflugsziele in Niederösterreich aus. „Die Römertherme Baden erreichte bei den Basiskriterien 100% sowie bei den Zusatzkriterien 98% und hat bei den Testpersonen einen sehr positiven Eindruck hinterlassen“, so Doris Walter, Geschäftsführerin der Römertherme. Somit zählt die Römertherme Baden zu den besucherfreundlichsten und attraktivsten Ausflugszielen in ganz Niederösterreich.