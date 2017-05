Schlag für die Vöslauer Innenstadt: Quotenbringer Trafik ist zu

08.05.2017, 17:34 Uhr

"Wenn so ein Geschäft schließt, bedeutet das einen weiteren Schlag für die ohnehin kämpfenden innerörtlichen Wirtschaftstreibenden, schade drum", sagt etwa Fleischhauer Karl Ivankovics. Und Alexandra Schöfberger vom benachbarten "Living-Room" sagt: "Nach der Schließung des Bipa ist das auch wieder ein Schlag für uns Geschäftsleute. Ich hoffe nun, dass bald ein neues Geschäft kommt, etwas Nettes. Nach wie vor gibt es in Bad Vöslau keine Herrenmode und Kindersachen."Von der Monopolverwaltung ist folgende Begründung für die Trafikschließung zu hören: "In Hinblick auf weitere Einschränkungen des Tabakkonsums - etwa Rauchverbot in der Gastronomie ab 2018 - müssen wir immer wieder Trafikstandorte schließen. Unser Fokus liegt ja auf der Beschäftigung von Personen mit mindestens 50%iger Behinderung, deren Existenz gesichert werden soll. Das ist mit diesem Standort und bei der vorauszusehenden Entwicklung nicht der Fall. Sehr wohl wollen wir in der Vöslauer City weiter einen Zigarettenautomaten betreiben", so Dr. Ernst Koroska, Leiter der Monopolverwaltung für Wien, Niederösterreich und Burgenland. Die nächste - und mittlerweile einzige - Trafik direkt im Vöslauer Zentrum ist die am Badplatz. Die Inhaberin würde einen zusätzlichen Zigarettenautomaten betreuen, es muss aber noch ein fixer Standort gefunden werden, in der Hochstraße oder eventuell auch am Schlossplatz. Am alten Standort wurde er übers Wochenende abmontiert. Dr. Koroska: "Das ist unser Angebot an die City. Ein Zigarettenautomat vorm Geschäft bringt Kunden, und es gibt je nach Ausmachung auch einen monatlichen Ersatz von Stromkosten."Eva Maria Bruckner, die Bezirksvertrauensfrau der Trafikanten, ergänzt: "In Niederösterreich werden in neu entstehenden Einkaufszentren keine Trafiken mehr bewilligt - auch ein Signal gegen das Innenstadt-Sterben." Dem Vernehmen nach hatte die Trafik in der Hochstraße täglich offen, 160 Kunden pro Tag, davon 80 Prozent Stammkunden.