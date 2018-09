Traiskirchens SPÖ mit neuem Stadtlokal: La Rossa

14.09.2018, 15:58 Uhr

Mit einem umfassenden Konzept, von Serviceangeboten und Sprechstunden für Traiskirchnern bis hin zu neuen Kinderfreunde-Gruppenstunden, von spannenden Diskussionsrunden bis hin zu kleineren Kulturevents.Vom regelmäßig offenen Klublokal bis hin als Dialograum für die vielen neuen Stadtprojekte.Das Lokal „La Rossa“ ist Teil einer neuen modernen SPÖ Struktur, die dem starken Mitglieder und AktivistInnenzulauf vor allem junger, ökologischer und engagierter MitbürgerInnen, Rechnung trägt, so die Stadtpartei.Los geht’s mit einem Opening-Event am Sonntag, dem 23. September.Das "La Rossa" ist im traditionsreichen "Petersmann Haus" bei der Famile Dipl. Ing. Eva und Dr. Wolfgang Harreither eingemietet und somit an einem der prominentesten Orte im Zentrum der Stadt zu finden.