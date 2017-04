Wiener Lokalbahnen öffnen Werkstätte für externe Kunden

26.04.2017, 16:50 Uhr

„Eine so große Waschanlage hat nicht jede Werkstatt“

Neuer Kunde: Freiwillige Feuerwehr Tribuswinkel

„Uns zeichnet aus, dass wir uns absolut individuell auf unsere Kunden einstellen. Wir haben jahrelange Erfahrung in der KFZ-Servicierung und -Reparatur und wissen genau, dass keine Firma lange auf ihre Fahrzeuge verzichten kann. Wir sorgen also dafür, dass die von uns betreuten Fahrzeuge möglichst kurz in der Werkstatt stehen, die Betreuung aber gleichzeitig hochqualitativ abgewickelt wird“, beschreibt Andreas Smolik, Leiter des Bereichs Straßenfahrzeuge, das Credo der Badner KFZ-Werkstatt.Die Entscheidung, die Werkstatt für externe Firmenkunden zu öffnen, wurde seitens Wiener Lokalbahnen bereits vor einiger Zeit gefällt. Jetzt startet das Team in die aktive Kundenakquise. „Wir haben hier aufgrund der technischen Ausstattung – eine so große, LKW-gerechte Waschanlage hat ja zum Beispiel nicht jede Werkstatt –, aber vor allem aufgrund der Expertise unserer Mitarbeiter optimale Voraussetzungen, uns dem Wettbewerb zu stellen“, ist Smolik überzeugt.Namhafte Badner Organisationen wie das Rote Kreuz, die Freiwillige Feuerwehr und der Samariterbund, aber auch die Bestattung Wien haben die Badner KFZ-Werkstatt bereits mit der Betreuung ihrer Fuhrparks beauftragt.Ganz neu konnte Ende März auch die Freiwillige Feuerwehr Tribuswinkel als Kunde gewonnen werden. „Gerade haben wir einen Wechsellader der Feuerwehr hier, den wir für seinen allerersten Einsatz fit machen“, erzählt der stv. Werksmeister Peter Kühnel, „Die Öffnung der Werkstatt hat viel Abwechslung in unseren Arbeitsalltag gebracht. Neue Kunden und damit neue Fahrzeuge sind spannend und natürlich manchmal auch eine Herausforderung. Aber im Team haben wir noch jedes Gefährt wieder zum Laufen gebracht.“Alle Fotos: WLB