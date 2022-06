32 Bludenzer Fachgeschäfte in der Altstadt und darüber hinaus lassen am Freitag ihre Türen geöffnet und heißen zum stimmungsvollen Abendeinkauf bis 20 Uhr.

Der Abendeinkauf bietet Gelegenheit, sich für die Sommermonate neu einzukleiden, sowie stressfrei mit Familie und Freunden das Shoppingangebot in der Fünf-Täler-Stadt zu erkunden. Die Neueröffnungen in den letzten Monaten garantieren auch im Juni Inspirationen für Vorurlaubseinkäufe. Und so laden die zahlreichen Fachgeschäfte zum entspannten Einkaufsbummel nach Büroschluss. Neben dem persönlichen Kontakt und professionellen Service lockt an diesem Abend auch das ein oder andere Schnäppchen zum Kauf.

Gewinnspiel

Wer an diesem Tag einen Einkauf tätigt, kann mit seinem Bon und Namen die Chance auf den Hauptpreis der Verlosung um 20.30 Uhr im Das TSCHOFEN wagen.