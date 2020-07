Nachdem der Pensionistenverband (PVÖ) Partenen die erste Wanderung 2020 am 16. Juli wegen extrem schlechter Witterung absagen musste, ist es uns eine Woche später gelungen, unser Vorhaben, nämlich die Wanderung zu unserem „Haus-Maiensäß“ Ganifer, bei herrlichem Wanderwetter anzutreten. Trotz Absagen von 10 Kollegen, die dringend unaufschiebbare Termine zu erledigen hatten, machten sich immerhin noch 6 unserer Kameraden auf den Wanderweg. Zum Aufstieg nahmen wir den Waldweg über die „Stelli“ zur Lochner-Brücke und folgten dann dem anschließenden Serpentinenweg bis zur Forststraße, auf welcher wir nach weiteren 30 Minuten unser Ziel erreichten. Auf einem wunderschönen Grillplatz am Zeinis-Bach machten wir es uns bequem, grillten und verzehrten unsere mitgebrachten Jausen. Am frühen Nachmittag ging es auf demselben Weg mit Abkürzungen in Richtung Heimat, wo man abschließend zum Durstlöschen im Traditionsgasthaus „Guten Tropfen“ zusammentraf.

