Welch wunderbares Panorama die Montafoner Berglandschaft zu bieten hat, wurde der Wandergruppe des Pensionistenverbandes (PVÖ) Nüziders wieder einmal eindrucksvoll vor Augen geführt. Der Start erfolgte von der Bergstation der Zamangbahn. Der kurze Aufstieg zur Wormser Hütte diente dazu, dass der Puls in den Wandermodus wechseln konnte. Von nun an gings bergab, vorbei an den vielfarbigen Bergseen, in denen sich die schroffen Felsspitzen malerisch widerspiegelten. "Fascht kitschig-schö!", entfuhr es Evi. Beim Kapell Bergrestaurant wurde eingekehrt, und man ließ die gespeicherten Bilder vor dem geistigen Auge noch einmal Revue passieren. - Alpenfrieden, wie schön bist du!