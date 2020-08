Am Wandertag meinte es das Wetter recht gut mit den 10 Mitgliedern des Pensionistenverbandes (PVÖ) Partenen und einem Gast, als wir unseren Marsch vom Hotel Vergalden in Gargellen zu unserem Ziel, der Alpe Vergalden, antraten. Der unkomplizierte Weg, welcher fast zu Gänze aus einer Forststraße bestand, war gesäumt mit herrlichen Alpenblumen, wobei die langstengeligen Weideröschen die absolute Dominanz einnahmen. Eine beträchtliche Anzahl von Kühen, die fast bis unter die Felsen grasten, kündigten nach ca. einer Stunde Gehzeit, die Nähe der Alpe an. Beim Eintreffen auf der „Alpe Vergalda“ auf 1820 m Seehöhe, fanden wir ein überaus freundliches Alppersonal vor, welches uns mit den köstlichen Alpprodukten versorgte. Nach reichlicher Rast traten wir den Rückweg an, vorwiegend auch etwas verfrüht, da sich am Himmel schon Gewitterwolken zeigten. Der nicht zu steile Abstieg verlief recht gut und wir gelangten ohne einen Tropfen Regen wieder ins Tal. Ein großes Lob unserer PVÖ-Wanderführerin Margit Klehenz, welche diese Wanderung mit Bedacht auf die Regeln und Vorgaben der gegenwärtigen Ausnahmesituation ausgesucht hatte!

