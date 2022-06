Nach einem mehrstufigen Auswahlverfahren hat der Bludenzer Stadtrat einstimmig entschieden, dass Mag. Stefan Morscher der neue Stadtamtsdirektor der Alpenstadt Bludenz wird

Im Februar hat die Stadt Bludenz die Position des Leiters der Verwaltung ausgeschrieben. Dieser Schritt wurde notwendig, weil Stadtamtsdirektor Dr. Erwin Kositz nach dem Erreichen der Altersgrenze im Februar 2023 in den wohl verdienten Ruhestand treten wird.

Erwin Kositz hat vor 37 Jahren als Leiter der Finanzverwaltung der Stadt Bludenz seinen Dienst aufgenommen. Seit 2009 übte er die Funktion des Stadtamtsdirektors und somit des höchsten städtischen Bediensteten aus.

„Uns war eine längere Übergangsphase wichtig, deshalb haben wir früh mit der Suche nach einem/einer geeignete*n Kandidat*in begonnen. Mit Stefan Morscher haben wir einen ausgezeichneten Kandidaten für diese wichtige Funktion gefunden. Ich bin überzeugt davon, dass wir sehr gut zusammenarbeiten“, betont Bürgermeister Simon Tschann.

Auswahlverfahren

Das Auswahlverfahren wurde von einem renommierten Personalberatungsbüro begleitet. 12 Kandidatinnen und Kandidaten erfüllten die geforderten Kriterien. Nach mehreren Vorgesprächen wurde ein Dreiervorschlag zum Hearing eingeladen. Die Hearing-Kommission setzte sich aus Vertretern aller vier Fraktionen der Stadtvertretung zusammen.

Schon die Hearing-Kommission reihte Stefan Morscher auf die erste Position, diesem Vorschlag schloss sich der Bludenzer Stadtrat an. Somit wurde Stefan Morscher einstimmig zum designierten Nachfolger von Erwin Kositz und somit zum Chef von rund 360 städtischen Bediensteten bestellt.

Person Stefan Morscher

Stefan Morscher ist 46 Jahre alt, verheiratet und Vater zweier erwachsener Kinder. Er wohnt in Weiler. Nach der HTL-Matura hat er die Polizeiausbildung absolviert. In den letzten Jahren war er mit mehreren polizeilichen Führungsaufgaben betraut. Parallel zu seinem Beruf hat er das Jusstudium absolviert und ist aktuell im rechtskundigen Dienst der Bundespolizei tätig.

Er wird seine Arbeit bei der Stadt Bludenz am 1. Oktober aufnehmen und die Funktion des Stadtamtsdirektors im Februar 2023 übernehmen.

Bürgermeister Simon Tschann:



„Wir haben versucht, in einem möglichst offenen und transparenten Verfahren, unter Einbindung von externen Fachleuten, aber auch unter der Einbindung der Verwaltung und aller politischen Fraktionen, den bestmöglichen Kandidaten für diese Stelle zu finden. Die Einstimmigkeit zeigt, dass wir in Bludenz eine gute Basis für die Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung haben. Ich möchte an dieser Stelle aber auch Erwin Kositz für seinen jahrelangen, vorbildlichen Einsatz für die Stadt danken.“