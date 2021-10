In die Aula der „Neuen Mittelschule“ in Bürs wurden die Mitglieder des Pensionistenverbandes (PVÖ) Bürs geladen, um gemeinsam die heurige Jahreshauptversammlung abzuhalten. Neben den Berichten der vergangenen Monate, die neben den beliebten Nachmittagen im PVÖ-Clubheim, den Exkursionen, Vorträgen, den kleineren Ausflügen und der Kässpätzlepartie, doch ein sehr vielfältiges und abwechslungsreiches Programm den Mitgliedern boten, richtete PVÖ-Landespräsident Manfred Lackner Grußworte an die Delegierten. Besonders freuten sich die PVÖ-Mitglieder über die Neuwahlen. Mit Helmut Zimmermann steht nun ein PVÖ-Funktionär der Ortsgruppe als Obmann vor, der mit viel Einsatz und Fürsorge für seine Mitglieder agiert. Ihm zur Seite stehen Stellvertreterin Erna Müller, Wolfgang Stadlmayr, Schriftführerin Vera Jussel und Kassier Freddy Trieb. Der Abschlusshöhepunkt bildete die Ehrung langjähriger und verdienter Mitglieder, die teilweise 30, 35 Jahre beim PVÖ aktiv sind und als Dank dafür Ehrennadel, Urkunde und ein Geschenk erhielten.