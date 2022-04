Kürzlich fuhren die Mitglieder des Pensionistenverbandes (PVÖ) Ludesch auf den Ludescherberg. Zu Mittag wurden wir im Berghof Domig von Ilse mit hervorragenden Käsknöpfle verwöhnt. Beim anschließenden Spaziergang konnten wir die tolle Aussicht auf unseren Heimatort genießen. Danach bestand ausreichend Gelegenheit, nach einer längeren (coronabedingten) Pause wieder so richtig ausgiebig miteinander zu schwätzen. Am Nachmittag spielten dann mehrere „Steirische“ mit Gitarrebegleitung zur Unterhaltung auf. Viele bekannte Melodien und Lieder wurden dargeboten und mitgesungen. Alle waren sich einig, dass dies ein schöner Ausflug war. Ein herzliches Dankeschön allen, die zum Gelingen dieses Tages beigetragen und uns sicher wieder ins Tal gefahren haben. Im Mai werden wir den Seewaldsee in Fontanella besuchen! Wir freuen uns schon jetzt auf viele Teilnehmende.