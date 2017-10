Farbenmix im Herbst

04.10.2017, 18:31 Uhr

BEZIRK. Warme Blütenfarben und verschiedene Fruchtstände erstrahlen schon die herbstliche Natur. Da bietet es sich geradezu an, sich diese Wärme auch in die eigenen vier Wände zu holen. "Für den Eingangsbereich eignen sich winterhart bepflantze Schalen. Dazu kombiniert man am besten Koniferenzweigen. So hat man eine winterliche Deko vorm Haus. Oder ein mit verschiedenen Früchten, wie etwa Hortensie oder Sedum, gebundener Kranz", erklärt Günter Reichinger, Inhaber der Blumenwerkstatt in Braunau.

Auch innerhalb der eigenen vier Wände bringt die Natur wohlige Wärme. Verschiedenste Gefäße, bestückt mit dekorativen herbstlichen Elementen, zaubern Freude in die sonst so triste Jahreszeit. "Legearbeiten mit Zweigen, Früchten, Beeren auf schönen Tellern oder Gefässfüllungen im Glas. Auch ein schönes Gesteck mit allem was der Herbst zu bieten hat." Viele dieser Materialien findet man bei einem gemütlichen Herbstspaziergang. Da wären etwa Physalis, Hagebutten, Kastanien, rotes Eichenlaub, Moos, Kürbisse oder Äste.