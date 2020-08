Josef Stranzinger übergibt nach 43 Jahren an Christoph Zellner.



BEZIRK BRAUNAU. Nach 43 Jahren übergibt Bezirksobmann Josef Stranzinger mit einem lachenden und einem weinenden Auge die Leitung des Haus- und Grundbesitzer-Bezirksverbandes Braunau an Christoph Zellner. Stranzinger war immer tatkräftig zur Stelle, wenn ein Mitglied seine Hilfe benötigte. Auch weiterhin steht er dem Bezirksverband zur Seite, kann aber nun den wohlverdienten Ruhestand genießen: „Ich wünsche dem neuen Geschäftsführer für die Zukunft alles Gute.“

Auch im Büro des Bezirksverbands hat sich einiges getan. Mit 1. Juni 2020 hat Carina Peterseil die Bürotätigkeiten in der Linzer Straße 32 übernommen und kümmert sich um alle Anliegen der Mitglieder. Um einen Einblick in den Bezirksverband zu geben, wurde die Homepage komplett überarbeitet. So sind die wichtigsten Informationen leicht zugänglich und bei Interesse an einer Mitgliedschaft kann man schnell und unkompliziert beitreten. Die wichtigsten Dokumente und Antworten zu den häufigsten Fragen sind nun in einem eigenen Mitgliederbereich abrufbar.

Der Haus- und Grundbesitzerbund bietet seinen Mitgliedern Rat und Hilfe in allen Wohnrechtsfragen. Die neuen Bürozeiten ab September lauten: Montag bis Donnerstag, 8 bis 12 Uhr, und 13 bis 17.30 Uhr, und Freitag, 8 bis 12 Uhr. Termine nach Voranmeldung. Mehr unter oehgb-braunau.at