Das Braunauer Hallenbad öffnet am 14. September. Dann aber mit geänderten Nutzungszeiten, Abstandsregeln und begrenzten Besucherzahlen.

BRAUNAU. Braunau hat die Freibadsaison beendet. Am 14. September öffnet nun das Hallenbad samt Sauna wieder. Heuer wird allerdings vieles anders sein: Die Besucherzahlen werden beschränkt. Im Hallenbad auf 100 Besucher, in der Sauna auf 40. Generell ist auf die bekannten Abstandsregeln zu achten. Im Eingangsbereich, bei den Garderoben und in den Sanitäranlagen wird Mund-Nasen-Schutz empfohlen.

Neue Nutzungszeiten



Durch die Beschränkung der Besucherzahl ergeben sich auch Änderungen der Nutzungszeiten: Das Hallenbad steht ab 14. September an Wochentagen von 14 bis 22 Uhr dem allgemeinen Publikum zur Verfügung – die Vormittage sind für Schulschwimmkurse reserviert. Die Öffnungszeiten am Samstag sind von 9 bis 20 Uhr, am Sonntag von 9 bis 18 Uhr.

Saunaaktionen entfallen



Gemischte Saunatage sind Montag, Dienstag und Freitag von 14 bis 22 Uhr, Samstag von 9 bis 20 Uhr und Sonntag von 9 bis 18 Uhr. Getrennte Saunatage sind Mittwoch und Donnerstag von 9 bis 22 Uhr. Die Dampfsauna bleibt geschlossen.

Ab Oktober startet auch wieder Wassergymnastik (Montag 13 bis 14 Uhr) und Aquajogging (Mittwoch 20 bis 21 Uhr). Bitte um Voranmeldung unter 07722/808 333. Saunaaktionen und der Kindernachmittag entfallen.

Weitere Infos unter braunau.at/Baeder.