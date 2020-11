Der Nikolaus ist zuversichtlich

Die Hausbesuche hängen heuer von der aktuellen Situation ab.

BEZIRK (tazo). Während heuer vielerorts der traditionelle, und bei vielen Kindern langersehnte, Besuch vom Nikolaus coronabedingt ins Wasser fällt, ist man in Braunau noch zuversichtlich. "Wir planen damit, die Besuche durchführen zu können. Die notwendige Distanz zu den Besuchenden muss jedenfalls eingehalten werden. Wo dies nicht möglich ist, werden die Besucher gebeten eine Mund-Nasen-Schutzmaske zu tragen", erklärt Siegfried Schindlmaier, Ehrenobmann der Pfadfindergruppe Braunau.

Der Nikolaus wird seinen Stab dieses Mal selber halten müssen. Die Geschenke werden von den Eltern an die Kinder verteilt. Der Nikolaus wird diese nur mit in das jeweilige Haus mitbringen. "Wenn die örtlichen Gegebenheiten und das Wetter es zulassen, kann auch ein Besuch im Freien als Alternative angeboten werden." Es ist sowohl für die Familien als auch für die Pfadfinder eine wichtige Tradition und ein sehr werteorientierter Brauch. Liebevoll und gemeinsam sich gegenseitig wertzuschätzen, Freude zu schenken und füreinander da zu sein. Dies sind die Kernaspekte des Besuchs des Heiligen Nikolaus.

Die Vorfreude steigt

Die Reservierungen für die Nikolausbesuche werden seit Anfang September eingeplant. Die Tendenz geht dazu, dass die Familien immer früher anfragen um einen Termin zu bekommen. "Wir leben in Zeiten eines stetigen Wandels. Dynamische Veränderungsprozesse prägen Beruf und Familie, die Digitalisierung und der Umgang mit den mobilen Endgeräten wirken hierbei auf uns Menschen ein. Der Nikolausbesuch stellt so einen Orientierungspunkt dar. Zuversicht soll ausgestrahlt werden. Ein Umgang miteinander und füreinander wird angestrebt. Man nimmt sich Zeit um füreinander da zu sein und verbringt wertvolle Stunden im Kreis seiner Lieben aktiv miteinander", so Schindlmaier.

Nikolaus ist optimistisch

Der Nikolaus der Pfadfindergruppe Braunau ist auch heuer fast ausgebucht. Die Entscheidung, ob die Hausbesuche heuer nun wirklich stattfinden können, muss kurzfristig fallen. In Braunau sieht der Nikolaus dieser Frage bisweilen noch positiv entgegen. "Es ist uns jedenfalls wichtig, die Familien, insbesondere in Zeiten wie diesen, mit einem Besuch zu erfreuen. Wir müssen lernen mit solchen Situationen umzugehen."