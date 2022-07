Der Landesverband Oberösterreich lud anlässlich des 20-jährigen Jubiliäums Seniorentanz plus zu einem Tanztag in Aspach.



ASPACH. Der Seniorentanz plus ist ein Aktivierungskonzept für weniger mobile Menschen. Ziel ist, länger selbstbestimmt zu leben. Im geschmückten Tanzsaal im Gasthaus Danzer erwartete den geladenen Gästen ein abwechslungsreiches Programm.

Gemeinschaft und Bewegung



Bei zwei Einheiten wurde im Sesselkreis beschwingt getanzt, erinnert, erzählt und gelacht. Frei nach dem Motto: wenn die Füße nicht mehr flitzen, tanzen wir vergnügt im Sitzen. Bei dieser Aktivität geht es um Gemeinschaft, Lebensfreude, Musik und Bewegung. Auch wurde bei einfachen Mitmachtänzen das zweite Konzept der STÖ "Tanzen ab der Lebensmitte" gefeiert. Dieses besteht seit 30 Jahren. Eine große Tombola mit Preisen rundeten das Programm ab und machten den Tanztag für alle Teilnehmer zu einem Erlebnis.