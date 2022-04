Der Braunauer Kultursommer kehrt mit dem Slogan "Friede, Freude, Eierkuchen" vom Konventgarten des Schlosses Ranshofen ins Zentrum zurück. Die Innenstadt wird von Freitag, 8. Juli bis Samstag, 6. August 2022 nach zweijähriger Pandemie-Pause erneut zur Freiluftbühne.

BRAUNAU. Das Bauhoftheater bringt im Rahmen des Braunauer Kultursommers insgesamt 14 Mal das Theaterstück „Lysistrata“ zur Aufführung. Robert Ortner und Wolfgang Dorfner servieren „Friede, Freude, Eierkuchen“ mit einem großen Ensemblestück auf dem Braunauer Kirchenplatz. Die Familientheaterproduktion „Das Gespenst von Canterville“ kommt als zeitlose und witzige Neufassung - sofern das Wetterglück heuer mitspielt – acht Mal in der Innenstadt zur Aufführung. Der Stadtplatz wird am 16. Juli durch das Y4U Jugendforum zur Braunauer Stadtoase. Neben einem Kinder- und Jugendprogramm sowie Gastroständen erwartet die Besucher vor allem Straßenkunst. Um 16 Uhr spukt das Gespenst erstmalig durch die Innenstadt. Am Abend erklingt auf der großen Bühne am Kirchenplatz Musik. Der Konzertabend am 30. Juli lebt von der besonderen Atmosphäre am Platz zwischen den beiden Kirchen. Auch hier wird eng mit regionalen Musikern zusammengearbeitet. In Kooperation mit dem Cabaret Burghausen, Workshop Orange Gumpersdorf, Oskar Konzerte Simbach, Malzfabrik Ering und Kultur im Gugg Braunau wurde die regionale Kulturzeitung „Kunstschnittstelle“ neu aufgelegt.

Kooperationen

Das Bauhoftheater Braunau verbindet schon jahrelang Kooperationen mit den Kulturvereinen Cabaret Burghausen, Workshop Orange und Zimmertheater Uffing - Red Door Projects sowie dem Gastropartner Hoferie. Seit der Gründung vor 17 Jahren arbeitet der Verein eng mit der Stadt Braunau zusammen. Nach und nach hat sich auch die Verbindung zur Schwesterstadt Simbach verstärkt. Logisch, stammt doch immerhin rund die Hälfte der Vereinsmitglieder aus Bayern. Dank der Bereitstellung des Spielortes durch die Pfarre St. Stephan kann die Bauhoftheater-Kultur wachsen.

Über den Verein

Das "bauhoftheater braunau" wurde 2004 als Kulturverein mit dem Schwerpunkt Theater gegründet. Bis 2014 diente der Konventgarten im Schloss Ranshofen als Hauptspielstätte. 2016 übersiedelte das bauhoftheater in das Stadtzentrum von Braunau und der Kirchenplatz wurde als Spielort etabliert – alles unter dem Titel „Braunauer Theatersommer“. 2020 ging es wieder zurück in den Konventgarten, da aus verkehrstechnischen Gründen der Kirchenplatz nicht zur Verfügung stand. Das neue Sommerformat „Braunauer Kultursommer“ feierte während der Corona-Pandemie – in reduzierter Form – dort seine Premiere. Dieses Jahr geht es wieder zurück in die Braunauer Innenstadt.

Bisherige Bilanz

In den 18 Jahren seit Bestehen des Vereines standen 23 Theaterstücke (Erwachsenen- und Kindertheater), 7 Theatergastspiele, 17 Konzerte, 13 Lesungen, 6 „Offene Bühnen“ und eine Kunstaktion auf dem Programm. Rund 42.500 Menschen besuchten die Veranstaltungen des bauhoftheaters. In der Zeit ab 2016 entwickelte sich der Verein von einem reinen Amateurtheater zu einem semiprofessionellen Theater mit grenzübergreifender Struktur.

Regionale Kulturvielfalt fördern

Wer sich ehrenamtlich engagieren und den Verein unterstützen möchte, wird am besten ein Mitglied des Bauhoftheaters Braunau. Als „Bauhofianer“ winken diverse Vergünstigungen. Ebenfalls willkommen sind Spenden auf das Bauhoftheater Vereinskonto IBAN AT19 3406 0000 0831 7570. Firmen haben die Möglichkeit, als Kultursommer-Sponsor die Vereinsarbeit aktiv zu unterstützen. Gabriele Pointner erteilt per E-Mail an gabriele@bauhoftheater.at jederzeit Auskunft.

Alle Informationen rund um Programm, Tickets, den Verein und Unterstützungsmöglichkeiten online unter bauhoftheater.at