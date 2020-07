Nach über 30 Jahren gibt Alois Mandl die Geschäftsführung und künstlerische Leitung des Theatervereins an Angelika Weinberger ab.

BRAUNAU (gei). Ab 1. August 2020 übernimmt Angelika Weinberger die Geschäftsführung und künstlerische Leitung im Kulturhaus Gugg. Alois Mandl hatte 1989 "Kultur im Gugg" aus der Taufe gehoben und war seither in leitender Position tätig.

Zusammen mit seinen Mitstreitern wuchs aus der kleinen Theatergruppe "Oberliachd‘n" die offizielle Einrichtung "Gugg Kulturhaus der Stadt Braunau". Nun verabschiedet sich der Gründervater und künstlerische Leiter in den wohlverdienten Ruhestand.

Angelika Weinberger wurde 1982 in Braunau geboren, wuchs hin Mauerkirchen auf und studierte nach dem Gymnasium und der HLW Braunau Theater-, Film- und Medienwissenschaften in Wien. Mit ihrer Familie lebt sie heute in Höhnhart. „Dass ich hier gelandet bin, war reines Schicksal. Während dem Studium in Wien arbeitete ich als Regieassistentin und Kassenleitung im Theater. 2014 zog es mich wieder zurück in die Heimat. Hier belegte ich einen AMS-Kurs. Als ich dort gefragt wurde, was ich gerne machen würde, lautete meine Antwort, im Gugg zu arbeiten. Leider bekam ich auf meine Bewerbung im Jahr 2015 eine Absage, da kein Platz frei war", so Weinberger über ihren ersten Kontakt zum Kulturhaus Gugg.

Doch nach einem Jahr sah die Sache plötzlich anders aus, es wurde eine Stelle frei und so erfolgte abermals eine Bewerbung. Und diesmal klappte es. Sie erhielt eine Stellenzusage. Bereits beim Bewerbungsgespräch wurde angedeutet, dass jemand gesucht wurde, der einmal die Geschäftsführung und die künstlerische Leitung des Hauses übernehmen würde. Grundsätzlich stand dem nichts im Weg, denn die entsprechende Qualifikation hatte sich Weinberger durch das Studium erworben.

Nun tritt sie ab 1. August in die Fußstapfen von Alois Mandl. „Jetzt freue ich mich total auf die Arbeit und die Möglichkeiten. Es gab schon einige schlaflose Nächte, weil man so eine Arbeit nur machen kann, wenn man mit recht viel Herzblut bei der Sache ist. Das Gugg gibt es nun seit über 30 Jahren, da hängt sehr viel dran und es sind wirklich große Fußstapfen, die Alois Mandl hinterlassen hat. Nun stelle ich mich aber der Herausforderung und es steht mir eine spannende Zeit bevor", erklärt Weinberger.

Und was wird sich in Zukunft alles ändern? „Natürlich habe ich eigene Pläne und Ideen. Würde ich keine eigenen Wege gehen, wäre ich eine Fehlbesetzung. Allerdings ist mir die Meinung meines Mentors Alois Mandl sehr wichtig, etwa wenn es um die Auswahl der Stücke geht, was für mich anfangs ein Buch mit sieben Siegeln war. Alois bleibt dem Theater ja als freier Mitarbeiter erhalten und zudem werden größere Entscheidungen auch durch den Vereinsvorstand getroffen. Es werden auch Ideen und Ratschläge der Vereinsmitglieder und des Publikums berücksichtigt."

Nun hofft Weinberger, dass mit dem Start des Herbstprogramms am 10. September auch das Publikum wieder mitzieht und die Vorstellungen im Gugg besuchen wird. Geplant ist zum Beispiel die Eigenproduktion "Endspiel" von Samuel Beckett, in der unter anderem Alois Mandl und Obmann Adalbert Schieferer mitspielen werden. Wie man den Abschied von Mandl gestalten will, darüber gibt Weinberger keine Auskunft. „Wir werden ihn jedenfalls nicht sang- und klanglos ziehen lassen“, schmunzelt die neue künstlerische Leiterin