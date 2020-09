Jetzt wirds bärig!

Wer erinnert sich nicht gerne an sein Lieblingsstofftier aus der Kindheit? Sie sind kuschelige Begleiter für Kinder und Erwachsene und auch in Zeiten der Digitalisierung nicht wegzudenken. Als Jungunternehmerin macht Sonja Wiesbauer in Mattighofen mit ihrem 'Bärenwald' ihre Leidenschaft für Teddybären und Kuscheltiere zum Beruf. Bei ihr tummeln sich hochwertige Bären für Sammler, Plüschbären und Kuscheltiere der Marken Trudi und Charlie Bears. Für sie ist es wunderschön, den Menschen mit den Tierchen Freude zu bereiten. Adoptiert werden können sie unter:

www.facebook.com/baerenwaldshop und per Email info.baerenwald@gmx.at

Foto: fotografie Zehner