Der gebürtige Höhnharter Günther Preishuber ist Brauerleiter in Aspach. Da es sich um einen relativ kleinen Betrieb handelt, ist das Aufgabengebiet des ausgebildeten Tischlers, Berufskraftfahrers sowie Brau- und Getränketechnikers sehr vielfältig.

ASPACH. „Ich bin für alles zuständig, von der Produktionsleitung über Organisation und Fest- sowie Wirtsbelieferung bis zur Entwicklung neuer Sorten“, so Preishuber. Vieles passiert in Abstimmung mit den Braumeistern in Frankenmarkt, der Zentrale von Starzinger. Er macht seinen Job gerne und sagt: „Der Hopfen will seinen Bauern täglich sehen und der Brauer will täglich sein Bier im Keller blubbern hören.“

Regionale Zutaten



Der Hopfen „seiner“ Biere kommt ausschließlich aus dem Mühlviertel. Das Malz, wesentlich für Farbe und Geschmacksrichtung verantwortlich, wird ebenfalls in Österreich eingekauft. „Das Innviertler Märzen ist sehr charaktervoll, etwa im Vergleich zu deutschen Sorten. Wir haben speziell im Bezirk mit neun Brauereien eine große - vielleicht weltweit einzigartige - Vielfalt“, ist der zweifache Familienvater stolz auf die hohe Qualität.

Späte Ausbildung



Mit dem Wohnort unmittelbar neben der Brauerei lag die Berufswahl für Preishuber auf der Hand. Zu Lichtmesse 1994 hat er seine Karriere in der Brauerei Aspach gestartet. Der verheiratete Familienvater hat den Job von der Pike auf gelernt und war Brauereihelfer, Wirtefahrer und Biersieder. Als ihm aufgrund einer Pensionierung der Posten als Brauereileiter angeboten wurde, ging es mit 48 Jahren wieder zurück auf die Schulbank. „Ich habe in einem Jahr den gesamten Stoff der Berufsschule nachgeholt. Ohne diese Ausbildung hätte ich den Job nicht übernommen“, betont Preishuber. Trotz anfänglicher Bedenken aufgrund des Altersunterschieds zu seinen Mitschülern war diese Auszeit aus dem Berufsleben für ihn das spannendste Jahr. Mit 50 Lenzen übernahm der 1964 Geborene schließlich die Leitung der Brauerei. „Manche haben zu mir gesagt: Du machst das noch, mit deinem Alter? Doch die Familie und die Firma Starzinger haben mich unterstützt und stehen fest hinter mir.“

„Bitte ein Bier von mir“



Der gelernte Tischler arbeitet immer noch gerne mit Holz. Doch es macht ihn stolz, wenn er heute im Gasthaus sein eigenes Bier bestellen kann. 100 Prozent Günther Preishuber stecken etwa im „Aspacher Urbräu“. Das Bier brauen hat sich über die Jahrhunderte nicht verändert. „Allerdings wächst die Technologie dahinter ständig und die Nachfrage nach mehr Vielfalt bei Bieren.“ Im Gegensatz zu anderen Berufssparten ist Starzinger nicht von Nachwuchssorgen geplagt. Hier werden rund ein Dutzend junge Brau- und Getränketechniker ausgebildet, darunter auch drei Mädchen. Sie alle kommen während ihrer Ausbildung für rund sechs Wochen zu Günther Preishuber nach Aspach zu einem Praktikum.

Es gibt kein Bier auf Hawai



Der Oldtimer-Fan macht sich im Urlaub immer mal wieder auf die Suche nach Craft-Brauereien. „Ein Urlaub ohne Bier geht überhaupt nicht“, kommt es aus tiefster Brust. Dabei ist jeder Schluck eine neue Inspirationsquelle. „Durch den Zusammenschluss in der Bierregion Innviertel hat sich das Miteinander drastisch verbessert. Man tauscht sich aus und hilft sich bei Bedarf auch gegenseitig.“ Für den Aspacher Brauleiter geht der Trend wenn von Einheitsbieren zu besonderen Bieren mit einem unvergleichlichen Charakter. „Immer häufiger wird vor der Bestellung nachgefragt, welches Bier es gibt. Das ist eine gute Chance für die Zukunft der kleineren Brauereien“, ist Preishuber überzeugt.

WORDRAP





Mein Lebensmotto lautet………

bewusstes Genießen

Auf eine einsame Insel nehme ich mit……..

keimfähige Gerste, Hopfenranken und ein Packerl Hefe mit - Trinkwasser finde ich hoffentlich

Ich engagiere mich für…..

Vereine und Allgemeinheit, Motorsport- und Fahrradclubs, FF, Alpenverein



Bedanken möchte ich mich bei….

meiner Familie und dem Arbeitgeber

Stolz bin ich darauf….

im Gasthaus sagen zu können „A Bier von mir“



Darüber kann ich lachen…

über mich selbst

Ich liebe…

meine Frau, Kinder und Enkelkinder



Wütend macht mich….

Unzuverlässigkeit



Diesen Menschen würde ich gerne treffen…..

Jochen Rindt, wenn er noch leben würde



Unseren Bundeskanzler würde ich fragen ….

Muss Bier so stark besteuert sein?



Ich glaube an….

Gott



Ich wünsche mir….

ein langes, gesundes Leben



Unbedingt probieren sollten Sie…

A Bier von mir



Meine letzten Worte....

A Bier trink i nu