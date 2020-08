145.886 Schritte legte der Lengauer an zwei Tagen zurück.

LENGAU (ebba). Am 8. August 2020 machte sich Franz Resch (48), wie berichtet, zu seinem „One-Man-Spendenmarathon“ von Lengau nach Altötting und wieder zurück auf. Tags darauf um 11.15 Uhr kam der Lengauer wieder zuhause an, wo er von seiner Familie und Freunden stolz in Empfang genommen wurde.

145.886 Schritte legte er für die rund 120 Kilometer zurück. Sein Motiv für den Fußmarsch war, Aufmerksamkeit für eine dringend notwendige Glockenstuhlsanierung der Pfarre Lengau zu schaffen und zum Spenden aufzurufen.

Die Pfarre Lengau hat bei der Volksbank Friedburg ein Spendenkonto für die Glockenstuhl-Sanierung eingerichtet: IBAN: AT09 4501 0411 0000 1878, Pfarramt Lengau, Kennwort: Glockenstuhl-Sanierung