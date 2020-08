Gelebte Integration ist in unserer Zeit wichtig, aber nicht immer selbstverständlich. Die Volkshilfe Oberösterreich bietet im Rahmen eines Projekts neue Zugänge des „aufeinander zugehen“. Eine besondere Erfolgsgeschichte gibt es dazu in Mining.

MINING (fech). Mit dem Projekt ‚dUNDu‘ (sprich: du und du) hat die Volkshilfe OÖ ein Projekt ins Leben gerufen, bei dem Integration gelebt werden kann. Und zwar von beiden Seiten. Bei ‚dUNDu‘ steht der persönliche Kontakt und Austausch im Vordergrund. Dadurch entsteht eine Bindung von Landsleuten und Flüchtlingsfamilien. „Im besten Fall so, wie bei Familie Rasheed“, freut sich Johanna Asen, Volkshilfe-Regionalleiterin der Abteilung Asylwerberbetreuung.

Wie alles begann

Aufgrund des Bürgerkriegs in Syrien entscheidet sich Vater Homam Rasheed zur Flucht, denn er wollte nicht in den Krieg ziehen. Als Volksschullehrer in Damaskus hatte er eine gute und angesehene Anstellung und führte nebenbei auch noch ein eigenes Ausbildungs-Institut einer Abendschule für angehende Maturanten, das gut lief. Doch dann kam der Krieg. Die Flucht vom Libanon in die Türkei brachte ihn schließlich nach Braunau in ein Flüchtlingsquartier. 2015 bekam er Asylstatus und auch sofort Arbeit in einer Fabrik am Fließband. Seit dem Asylstatus, der das Arbeiten ermöglicht, war Homam nie arbeitslos. Im selben Jahr konnte er dann seine Familie nach Österreich nachholen. Gemeinsam startete die wiedervereinte Familie in einer kleinen Wohnung in Braunau in ihr neues Leben. Tochter Jasmin kam vor zwei Jahren bereits in Österreich zur Welt und macht das Familienglück nun perfekt.

dUNDu – Wir als Freunde

Im Rahmen des Projekts dUNDu hat Johanna Asen die Rasheed’s mit Hans-Henning Scharsach, einem bekannten Buchautor und früheren Politikjournalist, und dessen Lebensgefährtin Christa Eveline Spitzbart bekannt gemacht. „Herr Scharsach und Frau Spitzbart sind persönlich sehr engagiert. Besonders Deutschkurse für Flüchtlinge waren und sind den beiden sehr wichtig. Auch durch ihre Unterstützung konnten wir diese Kurse finanzieren und organisieren“, erzählt Johanna Asen. Die Familien lernten sich kennen und eine Erfolgsgeschichte nahm ihren Lauf. Inzwischen lebt Familie Rasheed in Mining und fühlt sich dort sehr wohl. Vater Homam spricht sehr gut Deutsch, die Kinder besuchen Schule und Kindergarten in Mining. „Wir haben wahre Freunde gewonnen und mit Sara, Talal und Jasmin noch drei ‚Enkelkinder‘ dazubekommen“, erzählt Hans-Henning Scharsach begeistert.

Die "1er-Schülerin"

Mit den zwei kleineren Kindern werden viele Bilderbücher auf Deutsch gelesen und die älteste Tochter Sara wird beim Lernen unterstützt. Alle sind besonders stolz, denn Sara hat mit lauter „Sehr Gut“ die Volksschule in Mining abgeschlossen und wird ab Herbst sogar das Gymnasium besuchen. Gemeinsame Ausflüge und viele Gespräche über Kultur und Leben in Österreich haben Familie Rasheed beeindruckt. Ebenso erzählt Homam von Syrien und Ehefrau Najwa bekocht die ganze Familie, zu der mittlerweile auch Christa Eveline Spitzbart und Hans-Henning Scharsach zählen.