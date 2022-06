Nach "Mix-Rezepte für Babys und Kleinkinder" und "Lieblingssnacks" meldet sich die Gilgenbergerin Petra Pemwieser – die bis zu ihrer Hochzeit im Mai 2022 Reschenhofer hieß – mit ihrem neuesten Werk zurück: "Gesunde Jause" umfasst wieder mehr als 80 Rezepte. Erscheinen wird es im März 2023.

GILGENBERG (kat). Im März 2023 ist es so weit: Die Gilgenbergerin Petra Pemwieser – bei Hobbyköchen besser unter ihrem Mädchennamen "Reschenhofer" bekannt – präsentiert im März 2023 ihr mittlerweile drittes Kochbuch. "Nach 'Mixrezepte für Babys und Kleinkinder' und 'Lieblingssnacks' kommt nun 'Gesunde Jause' raus. Auch das ist wieder in Zusammenarbeit mit der Ernährungsberaterin Christine Ellinger entstanden", erzählt die Zweifachmama und Hobbyköchin, die ihre Rezepte weiterhin als "Reschenhofer" präsentiert.

Im März erscheint das neueste Kochbuch von Petra Reschenhofer "Gesunde Jause".

Foto: Eva-Maria Wöckl

hochgeladen von Katharina Bernbacher

Einfache und gschmackige Rezepte

"Gesunde Jause" ist das Nachfolgewerk von "Mixrezepte für Babys und Kleinkinder". "Es sind auch wieder Rezepte für Kinder unter einem Jahr dabei, wie Muffins oder Stangerl", so Pemwieser und ergänzt: "Zucker und Salz sind wieder an der Untergrenze, so dass sie auch für Kinder geeignet sind, beziehungsweise kann man auch alternative Süßungsmethoden verwenden." Die Rezepte kommen ohne raffinierten Zucker aus. Gesüßt wird mit Dattelpaste, Honig oder Apfelmus. Nach einer Einleitung von Ernhärungsberaterin Ellinger folgen rund 85 Rezepte für Snacks für Groß und Klein, die zwar für für den Thermomix konzipiert sind, aber auch optimal ohne Küchenmaschine funktionieren. Neben einem Kapitel zu verschiedenen Frühstücksideen enthält das Buch auch eine Vielzahl an "To-Go-Rezepten", herzhafte und süße Snacks und Ideen für Geburtstagsjausen. Wichtig war der Gilgenbergerin auch bei ihrem neuesten Werk wieder, dass die Zutaten möglichst regional und die Rezepte einfach nachzukochen sind. "Man braucht hauptsächlich Zutaten, die man Zuhause hat", betont die gelernte Chemielaborantin.

"Gesunde Jause"



Die neuen Rezepte hat die frisch verheiratete Pemwieser im Schnelldurchlauf kreiiert:



"Als der Verlag auf mich zukam, mit der Frage, ob ich Lust hätte auf ein Nachfolgewerk, musste es schnell gehen. Die grobe Rezeptentwicklung hat in etwa drei Monate gedauert. Pro Tag habe ich zwischen vier und fünf Rezepte kreiert. Es war zwar unheimlich stressig, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht." Die Gilgenbergerin Petra Pemwieser – bis vor Kurzem noch Reschenhofer – bringt im März ihr neues Rezeptbuch heraus.

Foto: Eva-Maria Wöckl

hochgeladen von Katharina Bernbacher

Die härtesten Kritiker waren auch diesmal wieder die Familienmitglieder. Tochter Annika findet vor allem den Zwieback besonders lecker. "Und natürlich alles was süß ist", lacht Pemwieser.

Das Buch ist, wie die Vorgängerwerke, wieder im Südwestverlag erschienen. Um 18,50 Euro ist das Kochbuch ab März 2023 direkt bei Pemwieser, sowie im Buchhandel und über Amazon erhältlich. "Vorbestellungen sind aber jetzt schon per Mail an mich, über meine Homepage, telefonisch oder über meinen Instagramaccount möglich", betont die Gilgenbergerin.

per Mail an: petz2@gmx.at

über die Homepage: mixxmitpetra.jimdo.com

Telefonisch unter 0660/526641

Ebenso über ihren Instagramaccount, wo sie unter mixxmitpetra auch laufend neue Rezepte präsentiert.

Am 8. und 13. Juli veranstaltet die Kochbuchautorin bei ihr Zuhause in Gilgenberg Kochworkshops zum neuen Buch "Gesunde Jause". Von 20 bis 22 Uhr werden verschiedene Rezepte ausprobiert. "Die Kosten liegen bei 30 Euro. Darin enthalten sind Getränke, die Lebensmittel und Rezepte", so Pemwieser. Anmeldungen sind per Mail, telefonisch, via Instagram oder über die Homepage möglich.