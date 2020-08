Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen fand das heurige Jägerstätter-Gedenken in St. Radegund nur eintägig statt.



ST. RADEGUND. Der Gedenkgottesdienst mit Bischof Manfred Scheuer am 9. August 2020 wurde im Freien gefeiert. Der Bischof betonte in seiner Predigt, Franz Jägerstätter habe sich auch in äußerer Gefangenschaft seine innere Freiheit bewahrt und seinen Glauben bis zuletzt klar bezeugt. Coronabedingt wurde das Gedenken anlässlich des 77. Todestages des oö. Seligen Franz Jägerstätter, das für gewöhnlich zwei Tage dauert, auf einen Tag verkürzt. Es fand mit beschränkter Besucherzahl statt.

Der Innviertler Landwirt und Familienvater hatte sich aus Glaubensgründen geweigert, mit der Waffe für das Nazi-Regime in den Krieg zu ziehen. Daraufhin wurde er vom Reichskriegsgericht in Berlin wegen „Wehrkraftzersetzung“ zum Tode verurteilt und vor 76 Jahren, am 9. August 1943, in Brandenburg an der Havel durch Enthauptung hingerichtet.

Das jährliche Jägerstätter-Gedenken wird von der christlichen Friedensorganisation Pax Christi und der Pfarre St. Radegund organisiert. Unter den Teilnehmern waren die Jägerstätter-Töchter Maria Dammer, Aloisia Maier und Rosalia Sigl sowie weitere Familienmitglieder, Jägerstätter-Biografin Erna Putz, der Vorsitzende des Jägerstätter-Beirats Bischofsvikar Maximilian Mittendorfer, der Leiter des Jägerstätter-Instituts Andreas Schmoller, Elisabeth Jungmeier vom Jägerstätter-Beirat und Mitglieder von Pax Christi.



Am Nachmittag fand eine von Pax Christi und der Pfarre gestaltete Wanderung zu den Marterln und Kapellen von St. Radegund statt. Bei jeder Station erläuterte Monika Auer, Pfarrgemeinderätin in St. Radegund, die Entstehungsgeschichte der Denkmäler. Elisabeth Jungmeier von Pax Christi stellte das Lebenszeugnis eines weiteres NS-Märtyrers aus dem Innviertel, Pfarrer Matthias Spanlang aus St. Martin im Innkreis, vor, der 1940 im KZ Buchenwald von den Nazis grausam ermordet wurde. Der Weg endete beim Grab von Franz und Franziska Jägerstätter. Schlusspunkt des Gedenkens war die Feier zur Todesstunde Franz Jägerstätters um 16 Uhr auf dem Jägerstätter-Platz, die inhaltlich von Pax Christi und musikalisch von Verwandten von Franz und Franziska Jägerstätter gestaltet wurde.