FRIEDBURG (kat). "Ich komme aus einer Techniker-Familie und habe lange gedacht, ich wäre ein Findelkind, weil ich so aus der Art geschlagen bin mit meiner Musikalität", lacht Barbara Strele. Die Friedburgerin hat bereits in jungen Jahren ihre Liebe zur Musik entdeckt: Neben Instrumentenkreationen aus Gummiringerl und Schuhkartons startete ihre Karriere ganz traditionell mit der Blockflöte – schon bald aber sattelte sie auf die Gitarre um.

"Viele Jahre später habe ich herausgefunden, dass meine Oma väterlicherseits ein Jahr lang in Weimar Gesang studiert hat, bevor sie aufgrund des 2. Weltkrieges fliehen musste. Sie meinte einmal zu mir: 'Du lebst jetzt meinen Traum!' Das war eine sehr sehr wichtige Entdeckung für mich und hat etwas in mir vervollständigt. Ich bin zutiefst dankbar, dass ich in einer Zeit und in einem Land lebe, wo man Träume tatsächlich verwirklichen kann und muss gestehen, dass ich diesen Traum wirklich ein Stück weit für meine Oma mitlebe. Ich hoffe sie freut sich, wenn sie mich vielleicht von oben sehen kann", so die Musikerin und ergänzt:



"Ich glaube, die Musik hat mich gefunden und nicht umgekehrt."

Mit ihrer Band "Melange Royal" tritt Barbara Strele, die Friedburger Musikerin, auf.

Auf musikalischen Pfaden



Durch eine Freundin kam Strele auf die Idee, Gesang zu studieren. "Ich habe zwar immer schon oft und gerne gesungen, aber ich dachte nie, dass man das als Beruf machen kann und schon gar nicht davon leben. Gesang zu studieren kam mir zu abgehoben und zu weit weg vor", erzählt die Friedburgerin. Nach dem Studium der Jazzmusik ist sie mittlerweile in unterschiedlichsten Formationen unterwegs: "Im Jazz-Trio genauso wie solo mit meiner geliebten Gitarre. Neben meiner musikalischen Tätigkeit unterrichte ich am Musikum Salzburg Stadt und in der Kunstbox in Seekirchen Gesang im Bereich Popularmusik." Außerdem schreibt sie selbst Songs und ist mit ihrer Band, "Melange Royal" unterwegs. Auf ihrer Homepage barbarastrele.at sowie auf ihren Social-Media-Kanälen gibt sie Einblicke in ihre musikalische Tätigkeit. "Ich freue mich immer über neue Begegnungen, also besucht mich gerne auch online", strahlt sie. Musikalisch orientiert sie sich vor allem an ihrem großen Vorbild Eva Cassidy: "Diese Frau besaß eine Musikalität und eine Stimme, die ihres Gleichen sucht. Und dabei ist sie stets am Boden geblieben und hat sich ihre Natürlichkeit bewahrt. Wirkliches Können gepaart mit Bescheidenheit und Natürlichkeit begeistert mich."

Musik als Lebenselixier



Dass Strele Musikerin aus Leidenschaft ist, wird spätestens bei der Beantwortung der Frage "Was bedeutet Musik für Sie?", klar:



"Stellen Sie sich vor, Sie sind auf einer Zusammenkunft von Menschen und es ist einfach nur still. Und dann stellen Sie sich die gleiche Szene mit Musik vor. Was verändert sich in den Gesichtern der Menschen und in Ihrem Verhalten zueinander? Oder was wäre ein Film ohne dazupassende Musik? Warum singen Kinder fast den ganzen Tag lang? Warum kann man keine Angst fühlen während man singt? Wie fühlen Sie sich während einem Konzert und auf dem Weg nachhause? Ich glaube all das drückt ein bisschen aus, was Musik so besonders macht. In Worte fassen kann man das eigentlich nicht."

Die Strapazen der Pandemiezeiten hat diese Liebe zur Musik noch weiter verstärkt: "Ich bin zur Ruhe gekommen, habe mich selbst wieder besser spüren gelernt und weiß heute besser denn je, was ich wirklich machen will. Zwei Wohnzimmerkonzerte durfte ich in dieser Zeit live aus meinem Wohnzimmer streamen. Das war wirklich ein Erlebnis für mich und hat mich über mich selbst hinauswachsen lassen. Ich glaube wir alle hätten davor niemals gedacht, dass man Konzerte so gut live aus einem Wohnzimmer hinein in andere Wohnzimmer streamen kann", strahlt die Sängerin und ergänzt "Der Zusammenhalt in dieser Zeit der ersten Lockdowns hat mich persönlich sehr berührt. Dennoch bin ich mehr als dankbar, dass ich heute wieder „in echt“ spielen kann und es wieder ein Miteinander gibt."

Kurz notiert

- Kaffee oder Tee? Kaffee

- Helene Fischer oder Metallica? Helene Fischer, wenn sie mit Metallica singt ;-)

- Strand oder Berge? Strand

- Star Wars oder „Eat, pray, love“? „Eat, pray, love"

- Hund oder Katze? Hund