Ende Juli überraschten die Simbacher Laienbühne und die Wittibreuter Musikanten die Passanten und Gäste in den Bier- und Gastgärten in Braunau und Simbach.

BRAUNAU, SIMBACH. Am Freitag, 24. Juli, sorgten Simone Kos, Ingrid Huber und Lukas Spöckner von der Simbacher Laienbühne mit dem Sketch „Die Eheberatung“ frei nach Loriot für Spaß und Lachen.

Ein besonderes Highlight war auch die „Musikkarawane“ der Wittibreuter Musikanten, die am Samstag, 25. Juli, mit viel Hingabe und Motivation die beiden Schwesternstädte Braunau und Simbach in eine heiter ausgelassene Sommerlaune versetzten. Alles natürlich im Rahmen der aktuellen Bestimmungen.

Organisiert wird die Aktion „Pop-up Kultur" vom Bauhoftheater Braunau, in Kooperation mit dem grenzübergreifenden Stadtmarketing Braunau.Simbach.Inn. Sie läuft noch bis 20. September 2020. Zahlreiche Künstler, Musiker und Helfer wirken seit 20. Juni bei "Pop-up Kultur" – der spontanen Straßenkunst – mit. Künstler können sich übrigens unter info@bauhoftheater.at noch jederzeit dafür melden.

Über Pop-up Kultur



Kurze 5- bis 10-Minuten-Acts (Theater, Literatur, Musik etc.) tauchen plötzlich und unangekündigt an sechs bis acht verschiedenen Plätzen, je nach Wetter zwei Mal in der Woche auf, und unterhalten ganz unverhofft jeden, der gerade in den Städten unterwegs ist.

Momentan läuft auch schon der "Kleine Kultursommer" des Bauhoftheaters im Konventgarten Ranshofen. Mehr Infos dazu gibt es auf bauhoftheater.at oder braunau-simbach.info.