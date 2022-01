Jeden dritten Tag spricht die BH in Braunau ein Betretungsverbot aus. Gewalt gegen Frauen ist also allgegenwärtig. Nun entsteht in Braunau das erste Frauenhaus im Bezirk.

BEZIRK BRAUNAU. Immer mehr Frauen in Österreich werden Opfer der Gewalt ihres Partners oder Ex-Partners. Die Zahlen sind alarmierend: Im Vorjahr gab es in unserem Land 31 Femizide und 55 Mordversuche an Frauen.

Jeder von Gewalt betroffenen Frau steht ein engmaschiges Netz an Hilfsangeboten zur Verfügung – in überregionale Beratungsstellen oder auch Angebote vor Ort, wie vom Braunauer Verein "Frau für Frau". Das letzte Mittel für betroffene Frauen ist aber oft die Flucht vor ihren Männern. Dabei sind sie auf sichere Zufluchtsorte angewiesen, deren Adressen geheim gehalten werden.

Übergangswohnung und Frauenhaus



Aktuell gibt es im Innviertel nur ein Frauenhaus, jenes im Bezirk Ried. Ein weiterer Zufluchtsort für Frauen und Kinder, die in stark belastenden, krankmachenden oder latent von Gewalt betroffenen Beziehungssituationen leben, ist die Frauenübergangswohnung.

Seit 2013 gibt es diese Einrichtung von "Frau für Frau" in Braunau. Hier finden drei Frauen und bis zu sechs Kinder Unterkunft, Schutz, Beratung und Begleitung. Ein Frauenhaus ersetzt diese Einrichtung allerdings nicht.

Renate-Mann-Frauenhaus



Ein solches entsteht noch in diesem Jahr in Braunau. Das passende Grundstück sei gefunden, die Finanzierung von 1,7 Millionen Euro stehe und die Baugenehmigung werde in den kommenden Tagen erwartet, wie Ingeborg Angerer, Obfrau vom Verein "Frauenhaus Braunau" weiß. Der Verein setzt sich seit nunmehr zwölf Jahren für ein Frauenhaus im Bezirk Braunau ein – allen voran die Gründerin des Vereins, Renate Mann, die im Dezember überraschend verstorben ist: "Es ist einzig und allein ihr Verdienst, dass dieses Frauenhaus hier entsteht. Deshalb wird das Gebäude auch den Namen Renate-Mann-Haus erhalten", betont Angerer.

Frauenhäuser sind ausgelastet



Der Spatenstich soll im Frühjahr stattfinden: "Die Bauverhandlung verlief sehr positiv. Das Grundstück eignet sich sehr gut für unser Vorhaben", so die Obfrau. Anfängliche Ängste und Kritik aus der Nachbarschaft hätten sich geklärt, sagt Angerer: "Zur Bauverhandlung waren 60 Nachbarn eingeladen. Gekommen sind vier. Ihre berechtigten Bedenken konnten wir ausräumen."

Sechs Frauen und deren Kinder werden in dieser neuen Zufluchtsstätte Betreuung und Hilfe finden. Denn der Bedarf ist groß: "Unsere fünf Frauenhäuser in Oberösterreich sind regelmäßig ausgelastet – daher ist ein Ausbau dringend nötig", betonte im März 2021 die damals zuständige Landesrätin Birgit Gerstorfer. Zudem habe die häusliche Gewalt seit Beginn der Corona-Pandemie deutlich zugenommen.

116 Betretungsverbote



Im Bezirk Braunau manifestiert sich das auch in der Zahl der Betretungs- und Annäherungsverbote: "Im Jahr 2021 (stand 11/21) gab es 116 Vorfälle, die zu einer Wegweisung geführt haben", weiß Martin Schaufler von der Abteilung Sicherheit und Ordnung in der Bezirkshauptmannschaft Braunau. Er erkennt eine leicht steigende Tendenz gegenüber den Vorjahren.

Neu seit September 2021 ist die Anordnung, dass sich alle Gefährder einer Gewaltpräventionsberatung unterziehen müssen. Diese wird in Oberösterreich vom Verein Neustart durchgeführt. Personen, die nicht innerhalb einer Frist von fünf Tagen selbst Kontakt mit der Beratungsstelle aufnehmen, werden von der Behörde mittels Bescheid geladen und müssen allenfalls mithilfe der Polizei vorgeführt werden. Erschreckend ist, dass seit Inkrafttreten der Bestimmung – also in nur drei Monaten – bereits elf Gefährder vorgeladen werden mussten.

Wo Frauen Hilfe finden