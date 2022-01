Familie Jambura veranstaltete auch 2021 ihr traditionelles Nachbarschaftsfest in Scheubhub. Die dabei gesammelten Spenden wurden nun an die FF Ranshofen übergeben.



RANSHOFEN. Bei der sogenannten „Leberknödelparty“ wurden privat Speisen und Getränke gegen freiwillige Spenden angeboten, welche anonym in einem Sparschwein gesammelt wurden. Ziel der Spendensammlung war dabei wie immer die Unterstützung bedürftiger Personen oder Vereine. Diesmal wurde die Freiwillige Feuerwehr Ranshofen unterstützt.

Am 4. Jänner 2022 erfolgte die offizielle Scheckübergabe im Feuerwehrhaus Ranshofen. Dank der großartigen Unterstützung von Nachbarn, Freunden und Arbeitskollegen konnte dabei ein Betrag in Höhe von 2.000 Euro übergeben werden. Die Freiwillige Feuerwehr Ranshofen bedankt sich recht herzlich für die äußerst großzügige Spende.