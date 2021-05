Um 9:30 Uhr am Vormittag am Freitag, 28. Mai 2021 sind zwei Einbrecher in ein Einfamilienhaus im Bezirk Braunau eingestiegen. Die Hausbesitzerin bemerkte die Täter und schlug sofort Alarm.

BEZIRK BRAUNAU. Wie die Polizei mitteilt, sind die zwei bislang noch unbekannten Täter durch das gekippte Fenster des Vorratsraumes im Erdgeschoss eingestiegen. Sie entfernten zunächst das Fliegengitter und zwängten dann das Fenster auf. Einen Fluchtweg sicherten sie sich durch einen in die Terrassentür eingeklemmten Pflasterstein.

Die Einbrecher konnten in den Wald fliehen

Danach durchwühlten sie die Wohnung nach diversen Wertgegenständen. Einer der Täter holte sich aus dem Obergeschoss des Wohnhauses einen Glasreiniger, um verursachte Spuren zu verwischen. Dabei wurde er von der 35-jährigen Hauseigentümerin auf frischer Tat erwischt. Diese befand sich in der Küche im Obergeschoss und verständigte direkt ihren Schwager, der unmittelbar gegenüber wohnt. Der 41-Jährige verständigte sofort die Polizei und begab sich zu seiner Schwägerin. Er konnte die beiden unbekannten Männer noch wahrnehmen, als diese zu Fuß in das angrenzende Waldstück flüchteten.

Trotz einer sofort eingeleiteten Großfahndung konnten die beiden Täter entkommen. Laut Angaben des Hausbesitzers haben sie Bargeld, Goldmünzen, eine Armbanduhr und eine Bankomatkarte entwendet.