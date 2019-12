Am 27. Dezember 2019, gegen 22 Uhr, fuhr ein 57-Jähriger aus dem Bezirk Braunau mit seinem Pkw im Gemeindegebiet von Feldkirchen bei Mattighofen auf der L503, Oberinnviertler Straße aus Richtung Aschau.

FELDKIRCHEN (red). An der Molkereikreuzung prallte das Fahrzeug frontal gegen die dortige Böschung. Der Lenker fuhr, nachdem er von einem nachkommenden Fahrzeuglenker Aufgefordert worden war, er solle anhalten, weiter.

Zeugen stoppten die Weiterfahrt

Dabei fuhr er quer über die L503, Oberinnviertler Straße auf das angrenzende Feld und überquerte dann die L1032, Feldkirchner Straße. Im angrenzenden Feld stoppte er den Pkw erneut und wurde durch den Zeugen angehalten und an der Weiterfahrt gehindert.

Alkotest ergab 2,06 Promille

In der Zwischenzeit traf die verständigte Polizeistreife am Unfallort ein. Der 57-Jährige wurde schließlich mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Braunau gebracht. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,06 Promille. Dem 57-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.