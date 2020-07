Der Bruder des flüchtigen Lenkers wurde bei dem Unfall verletzt.



SCHALCHEN. Ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Braunau war am 25. Juli gegen 20 Uhr mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Quad auf einer Forststraße im "Holzwiesental" in Schalchen Richtung Erb unterwegs. Auf dem Sozius befand sich sein 33-jähriger Bruder. In einer Linkskurve verlor der 30-Jährige laut Meldung der Polizei die Kontrolle über das Fahrzeug. Er kam rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Anstatt den Unfall zu melden, verließen die beiden Männer die Unfallstelle.

Im Nachhinein stellte sich heraus, dass der 33-Jährige verletzt und in das Krankenhaus Braunau gebracht wurde. Der 30-jährige Unfalllenker konnte gegen 21.35 Uhr an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Der Mann wurde angezeigt.