In der Nacht zum 26. Dezember 2019 gerieten ein junger rumänischer Staatsbürger und ein zwölf Jahre älterer Landsmann, beide aus dem Bezirk Braunau am Inn, in Braunau am Inn beim gemeinsamen Alkoholkonsum in Streit.

BRAUNAU (red). Daraufhin verließ der junge Rumäne die Wohnung. Gegen 4:30 Uhr kam erJährige gemeinsam mit zwei rumänischen Freunden zurück.

Daraufhin kamen der ältere Landsmann und zwei rumänische Bekannte aus der Wohnung. Bei der Aussprache kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung der beiden Gruppen, wobei mehrere Beteiligte leicht verletzt wurden.

Durch das rasche Einschreiten der Polizei konnte Schlimmeres verhindert werden. Zwei Rumänen mussten kurzfristig festgenommen werden.