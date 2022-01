Das Land Oberösterreich liefert 3 Millionen Antigentests an Städte und Gemeinden. Das Stadtamt Braunau verteilt sie ab Montag, 24. Jänner 2022 in der Bezirkssporthalle.

BEZIRK BRAUNAU. Schnelltests sind niedrigschwellig, rasch erhältlich und entlasten die PCR-Labore. Seitens des Bundes wurden die Weichen gestellt dass die Auslieferung von 3 Millionen Antigentests – kurz Wohnzimmertests – an Städte und Gemeinden in OÖ ausgeliefert werden. Bereits ab 24. Jänner 2022 stehen sie auch in Braunau den Bürgern zur Verfügung. Die Tests werden gemäß der Verordnung des Bundes eine Gültigkeitsdauer von 24 Stunden haben.

Die vom Land OÖ gelieferten Tests inkl. QR-Codes können schon in den ersten Tagen der kommenden Woche von der Bevölkerung zu fünf Stück/Haushalt in den Gemeinden und Städten abgeholt werden können. Die Anmeldung, Anleitung zur Durchführung der Tests wird in gewohnter Weise über selbsttest.ooe.gv.at erfolgen.

Antigentests in Braunau:

Die Abholung ist ab Montag, 24.01.2022 möglich und erfolgt ausschließlich an der Hallenbadkasse (Freizeitzentrum, Auf der Haiden 80) und NICHT im Rathaus

die Öffnungszeiten sind Montag-Freitag von 10 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 16 Uhr

die Abholung ist nur für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Braunau möglich (Bewohner anderer Gemeinden erhalten die Tests in ihrer jeweiligen Heimatgemeinde)

pro Haushalt und Woche kann eine Packung mit 5 Tests ausgegeben werden

zur Abholung ist ein Lichtbildausweis (Reisepass, Personalausweis, Führerschein, eCard mit Lichtbild) notwendig

PCR-Tests

Natürlich ist der PCR-Test nach wie vor als der höchste Standard zu betrachten. Alleine im Jänner wurden in Oberösterreich in Summe rund 700.000 PCR-Tests über „ooe-gurgelt“ und „Alles gurgelt“ bzw. an den Teststraßen des Landes durchgeführt.

Unter land-oberoesterreich.gv.at/corona-test sind alles Testangebote zu finden. Außerdem auf ooe-gurgelt.at und apothekerkammer.at/aktuelles/pcr-liste