WENG. Ein 45-jähriger Wiener fuhr am 7. August 2020 gegen 16 Uhr mit einem Geländewagen samt Zweiachsanhänger auf der B148 Richtung Altheim. Im Gemeindegebiet von Weng im Innkreis geriet laut den Angaben des Lenkers der Anhänger ins Schlingern. Daraufhin kam auch das Zugfahrzeug ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeuggespann überschlug sich und kam am Dach zum Liegen. Der Wiener konnte sich selbstständig aus dem Wagen befreien. Er wurde mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus Braunau eingeliefert.