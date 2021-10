In der Nacht auf heute, 9. Oktober, wurde eine 23-jährige Frau in Hochburg-Ach von einem bislang unbekannten Autofahrer angefahren. Die Polizei Eggelsberg bittet um Hinweise.

HOCHBURG-ACH. Eine 23-Jährige aus dem Bezirk Braunau feierte am 9. Oktober 2021 mit ein paar Freunden. Gegen 3.30 Uhr wollte sie etwas aus ihrem Auto holen und begab sich deshalb auf die Gemeindestraße Birkenweg in der Ortschaft Duttendorf, Gemeinde Hochburg-Ach. Als sie wieder zurückging, wurde sie angefahren. Die 23-Jährige stürzte und wurde unbestimmten Grades verletzt. Der unbekannte Autofahrer fuhr einfach weiter. Die verletzte Frau wurde durch ihre Schreie von ihren Freunden auf der Straße liegend entdeckt und nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Braunau gebracht. Mögliche Unfallzeugen sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Eggelsberg unter 059133/4205 melden.