Am 4. März wurde weltweit der Weltfrauentag gefeiert. Der Verein "Frau für Frau" aus Braunau feierte diesen besonderen Tag fünf Tage lang mit Ausstellungen, Filmabenden und weiteren Veranstaltungen. Alle, ganz im Zeichen der Frauen.

BRAUNAU. Fünf Tage lang, fünf Programmpunkte: Von 4. bis 8. März fanden in Braunau die Frauentage 2020 statt. Veranstaltete wurden sie vom Verein "Frau für Frau". Im Stadttorturm wurden Kunstwerke ausgestellt, die Frauen mit ihren Fotos aktiv mitgestalteten. Außerdem war die Slampoetin Agnes Maier bei der Auftaktveranstaltung mit dabei. Am 6. März präsentierte die Cineastin Cordula Groß-Larcher insgesamt sieben Kurzfilme, von den 70ern bis in die Gegenwart, in denen das Leben von Frauen aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet wurde.