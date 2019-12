Für Johannes Kirchmayer sind Verfolgungsjagden und Observationen „Alltag“.



BRAUNAU (ebba). „Ich habe immer eine Notlüge parat“, verrät der Inhaber der Detektei "BDK Detektive" in Braunau. Nur für den Fall, dass er doch einmal von einer Zielperson aufgedeckt wird. Denn als Detektiv steht er oft stundenlang mit dem Auto auf der selben Straße. Besonders aufregend wird es für ihn, wenn um 4 Uhr morgens ein wild gewordener Bordellbetreiber, samt Pitbull, auf sein Auto zusteuert. „Das war bislang eine der gefährlichsten Situationen in meiner Berufskarriere“, erzählt er.

Kirchmayer ermittelt in Privat- und Wirtschaftsangelegenheiten, ist im In- und Ausland tätig. „Meist geht es um Ehesachen, Familienrecht, Personensuche, Wirtschaftskriminalität und Versicherungsbetrug, aber auch als Kaufhausdetektiv werde ich beauftragt“, zählt der 58-Jährige sein breites Tätigkeitsfeld auf.

„Der Job ist mein Leben“



Seine Detektivkarriere begann er 1993 als Berufsdetektivassistent in einer Detektei in Linz. „Ich wurde auf eine Annonce aufmerksam und war dann acht Jahre dort beschäftigt. In der Folge gründete ich mein eigenes Unternehmen und bin seither als Berufsdetektiv tätig. Heute ist es mein Leben, auch wenn das Private oft zu kurz kommt“, erklärt er. Denn viele seiner Observierungen konzentrieren sich auf das Wochenende und auf die Nacht. „Meine Arbeitszeit und damit auch die Freizeit sind schwer planbar.“ So passiert es ihm schon mal, dass er sich an eine Person dranhängt, die dann unerwarteterweise tausende Kilometer ins Ausland fährt. „In solchen Fällen spreche ich mich mit meinem Auftraggeber ab, ob ich wirklich dran bleiben soll.“ Kirchmayer bekommt für seine Ermittlungen ein Stundenhonorar.

Verfolgung auf dem Schlitten



Der Braunauer Detektiv hat schon einige skurrile Szenen hinter sich. Etwa wenn der zu verfolgende Ehemann seiner Geliebten imponieren will, indem er plötzlich mit 220 km/h über die Autobahn rast, oder sich Kirchmayer plötzlich auf einer Skipiste wiederfindet und ohne Ausrüstung dasteht. „Damals hab ich mir einen Schlitten ausgeliehen, um an meiner Zielperson dran zu bleiben.“

Geliebte bekommt Rechnung präsentiert



Ein Klassiker der Detektivarbeit ist und bleibt das Ermitteln bei Verdacht auf Ehebruch. „Männer sind oft zurückhaltender damit, einen Detektiv zu beauftragen, weil sie die Sache eher selbst in die Hand nehmen“, weiß Kirchmayer. Kommt nun die Ehefrau in seine Detektei und bittet ihn, zu überprüfen, was ihr Mann so treibt, „bewaffnet“ sich Kirchmayer mit einer Dashcam, Video- und Fotoapparat, Feldstecher und Diktiergerät, und zieht los. Bewegen sich Ehemann und Geliebte im öffentlichen Raum, hat Kirchmayer leichtes Spiel. „Ich setz mich zum Beispiel im Kaffeehaus an den Nebentisch und höre mit. Im Anschluss spreche ich auf mein Diktiergerät ein Gedächtnisprotokoll. Vor Gericht zählt dann, was ich in meinen Bericht reinschreibe.“

Geht die „Zielperson“ mit seiner Geliebten jedoch in private Gemächer, muss er entweder im Hotelzimmer oder im Auto warten und kann lediglich dokumentieren, wo die beiden „abgestiegen“ sind.

Interessantes Detail am Rande: Sammelt der Detektiv ausreichend Beweise und es kommt zur Scheidung, hat der Auftraggeber die Möglichkeit, die Detektivkosten dem „Ehestörer“ zu übertragen. „Ehestörer“ ist nicht der betrügende Ehemann oder die Ehefrau, sondern die oder der Geliebte.

Wo er eine Grenze zieht



Nur in seltenen Fällen, wenn es die Situation oder der Auftraggeber verlangt, ist Kirchmayer bei seinen Ermittlungen auch bewaffnet. Wenn Gefahr in Verzug ist, verständigt er aber sofort die Polizei. Einen Auftrag abgelehnt hat er bislang noch nie. „Würde ich aber, wenn es etwa um Parteispionage oder dergleichen ginge“. Die Arbeit als Detektiv werde im Fernsehen oft viel einfacher dargestellt, als dies in Realität der Fall ist. „Es steckt sehr viel mehr Recherche dahinter und es bedarf guter Kontakte.“

Was es für die Arbeit als Detektiv braucht? „Ich würde schon sagen, dass wir Detektive ein eigenes Volk sind. Und den Kick brauchen. Wichtig sind aber auch ausreichend Sitzfleisch und Geduld. Situationen richtig einschätzen zu können, keine falschen Schlüsse zu ziehen, die Motive der Zielpersonen richtig zu deuten … sprich, ein gutes Einfühlungsvermögen, das alles ist essenziell für diesen Job.“