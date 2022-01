Im Vergleich der 18 Verwaltungsbezirke zeigt sich, dass im Jahr 2021 im Bezirk Braunau mit am meisten Verekehrstote zu verzeichnen waren.

BEZIRK BRAUNAU. Obwohl die Zahl der Verkehrstoten in Oberösterreich mit 31 im Jahr 2021 weiterhin auf niedrigem Niveau liegt, gibt es schlechte Nachrichten für den Bezirk: Insgesamt zwölf Verkehrstote gab es im Bezirk Braunau im Jahr 2021, und ist damit mit dem Bezirk Gmunden auf dem traurigen Platz eins im Vergleich zu anderen Verwaltungsbezirken. Auf Platz drei ist der Bezirk Vöcklabruck mit elf Verkehrstoten.

Vor allem bei der Altersgruppe 15 bis 24 Jahre ist die Zahl der Verkehrstoten am höchsten angestiegen, und hat sich mehr als verdoppelt. Nur in den Altersgruppen ab 45 Jahren konnte ein Rückgang verzeichnet werden.

In über einem Drittel der Verkehrsunfälle war unangepasste Geschwindigkeit Ursache für den Unfall.

„Vor zwei Jahrzehnten ereigneten sich jährlich doppelt so viele Unfälle mit Todesfolge wie heutzutage. Zwar ist dieser langfristige Trend für mehr Sicherheit auf unseren heimischen Straßen erfreulich, doch nach wie vor ist eine Vielzahl der Unfälle in unserem Bundesland vermeidbar. Besonders beim Thema nicht angepasste Geschwindigkeit und Ablenkung müssen wir konsequente und langfristige Arbeit in der Bewusstseinsbildung forcieren, um diesen gefährlichen Unfalltrends eindeutig entgegenzusteuern“."

Landesrat für Infrastruktur Günther Steinkellner.