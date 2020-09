Alle Personen wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Braunau eingeliefert.

ALTHEIM. Ein Mann aus dem Bezirk Braunau fuhr mit seinem Auto am 5. September 2020 gegen 19:50 Uhr auf der Braunauer Straße im Stadtgebiet von Altheim Richtung Braunau. Zum selben Zeitpunkt war eine 32-jährige Autolenkerin gemeinsam mit einer 35-jährigen bosnischen Staatsbürgerin, beide aus dem Bezirk Braunau, in der Gegenrichtung unterwegs. Als der Mann links in die Jungerstraße einbiegen wollte, kam es zu einem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw der 32-Jährigen. Alle Unfallbeteiligten wurden unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Braunau eingeliefert. Ein bei dem Mann durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,24 Promille.