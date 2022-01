Im Gemeindegebiet Sankt Johann am Walde und Maria Schmolln kam es fünf Fällen zu erheblichen Schäden auf Wiesen durch "Driften".

ST. JOHANN A. W., MARIA SCHMOLLN. In der Zeit zwischen dem 8. Jänner und dem 10. Februar 2022 kam es zu Flurschäden auf Wiesen durch das sogenannte "Driften". In fünf Fällen wurden hierbei Wiesen im Gemeindegebiet St. Johann am Walde und Maria Schmolln erheblich beschädigt. Unbekannte Täter müssen hier teilweise geländegängige Fahrzeuge benutzt haben.

Sportplatz im Oktober beschädigt

Bereits zwischen dem 6. und 9. Oktober 2021 wurde ein Sportplatz in St. Johann am Walde auf die gleiche Art erheblich beschädigt. Zeugenaussagen wiesen die Polizei darauf hin, dass es sich bei einem der verwendeten Fahrzeuge wohl um einen nicht mehr zugelassenen, geländetauglicen "Buggy" handle.

Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei von verschiednen Fahrzeugen aus.

Die Polizeiinspektion Aspach ersucht dringend um Hinweise aus der Bevölkerung. Meldungen bitte an 059133/4203.