Seit 12. April ist der neue Schockraum im Krankenhaus St. Josef in Braunau in Betrieb. Dieser spielt technisch alle Stückerl, ist voll digitalisiert und klimatisiert. Für kurze Wege sorgt die Lage direkt neben der Computertomographie (CT). Damit werden Schwerverletzte noch effizienter und schneller erstversorgt.

BRAUNAU. „Für mich stellt der neue Schockraum wieder einen echten Meilenstein in der Versorgung von Schwerverletzten bei uns im Krankenhaus dar“, betont Jürgen Barth. Der Leiter der Abteilung Orthopädie und Traumatologie ist organisatorisch für den neuen Schockraum zuständig. „Der größte Vorteil besteht sicherlich in der unmittelbaren Nähe zur Computertomographie im Nebenraum. Das macht die Wege kürzer und die gesamte Erstversorgung und Erstdiagnostik noch schneller und effizienter. Für die Erstdiagnostik steht uns ein voll digitalisiertes Röntgen zur Verfügung. Dies verkürzt die Wartezeiten auf Bilder und die damit verbundenen Informationen deutlich. Ein positiver Nebeneffekt ist auch, dass bei einem Ausfall des Röntgens der Unfall-Ortho-Ambulanz das Röntgen im Schockraum auch als Reserveröntgen verwendet werden kann. Auch die gesamte Technik inklusive Lüftung und Klimatechnik entspricht jetzt dem neuesten Stand“, betont der Braunauer Primarius.

Gut vorbereitet



Vor der Inbetriebnahme standen Schulungen des Krankenhauspersonals am Programm. Zudem wurden alle Dienststellen des Roten Kreuzes im Bezirk Braunau und im benachbarten Bayern informiert. Es wurden Anfahrts- und Lageskizzen übermittelt sowie neue Chipkarten ausgeteilt, um den Zutritt zum neuen Schockraum sicherzustellen. Vorhandene Schlüssel für den Lift und Zutrittsberechtigungen wurden ebenfalls geprüft. Einige Teams haben bereits die Möglichkeit zur Besichtigung in Anspruch genommen.

Zur Sache



In einem Schockraum werden Schwerverletzte nach notärztlicher Erstversorgung eingeliefert. Nach entsprechender Alarmierung des Schockraum-Teams steht beim Eintreffen des Patienten ein Team von Spezialisten für die Diagnostik und Stabilisierung bereit. Die Abteilung für Orthopädie und Traumatologie des Krankenhauses Braunau ist Teil des Trauma-Netzwerks Salzburg. „Die Teilnahme an einem Trauma-Netzwerk dient der Optimierung der Prozess- und Strukturqualität durch eine zertifizierte Vernetzung geprüfter Krankenhäuser einer Region, die regelhaft an der Versorgung Schwerverletzter teilnehmen“, erklärt Primar Jürgen Barth als verantwortlicher Abteilungsleiter.