Gert Smetanig, Dechant des Bezirks Braunau, teilt auch diese Woche wieder seine Gedanken zum Sonntagsevangelium mit uns.

BEZIRK BRAUNAU (kat). In den Gotteshäusern gelten nach wie vor Sicherheitsmaßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus. Um trotzdem allen Gläubigen eine Predigt zu bieten, teilt Braunaus Dechant Gert Smetanig wöchentlich seine Gedanken zum Sonntagsevangelium mit uns.

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Gruppen oder Vereine, Religionsgemeinschaften oder Kirchen haben meistens sehr klare Regeln, die festlegen, wer zu ihnen gehören darf und wer nicht. Wie schwierig es sein kann, in einer neuen Gemeinde heimisch zu werden oder in einem Kirchenchor Fuß zu fassen, haben sie vielleicht selbst schon erlebt. So weit hergeholt ist die folgende amüsante Geschichte wohl gar nicht: Ein Farbiger möchte in eine New Yorker Gemeinde aufgenommen werden. Der Pfarrer ist reserviert. „Tja“, sagt er, „da bin ich nicht sicher, Mr. Jones, ob es unseren Gemeindegliedern recht ist. Ich schlage vor, Sie gehen erst mal nach Hause und beten darüber und warten ab, was Ihnen Gott dazu zu sagen hat.“ Einige Tage später kommt Mr. Jones wieder. Er sagt: „Herr Pfarrer, ich habe ihren Rat befolgt. Ich habe mit Gott über die Sache gesprochen, und er sagte zu mir: „Mr. Jones, bedenke, dass es sich um eine sehr exklusive Kirche handelt. Du wirst wahrscheinlich nicht hineinkommen. Ich selbst versuche das auch schon seit vielen Jahren, aber bis jetzt ist es mir noch nicht gelungen.“

Geschlossene Gesellschaft, in der nicht einmal Gott eine Chance hat, oder offene Glaubensgemeinschaft? Diese Frage wird hier witzig, aber treffend gestellt. Geschlossene Gesellschaft oder offene Glaubensgemeinschaft? Vor dieser Frage steht auch Jesus - und der Evangelist Matthäus erzählt uns, wie Jesus Offenheit und Weite erst lernen muss; wie er sich von einer kanaanäischen Frau überzeugen lässt, dass er seine Sendung nicht auf das Volk Israel beschränken darf; wie er den Grundstein legt für eine Kirche aus Juden und Heiden.

Geschlossene Gesellschaft oder offene Glaubensgemeinschaft? Eine Kirche, die sich an der Heiligen Schrift orientiert, wird mit Jesus immer wieder neu Weite und Aufgeschlossenheit lernen müssen. So wünsche ich mir und uns allen eine Kirche, die sich nicht einigelt und nicht in ihr Schneckenhaus zurückzieht; eine Kirche, die nicht aus Angst vor der Welt Fenster und Türen schließt; eine Kirche, die nicht zu hohe Hürden und Bedingungen aufstellt für Suchende und Fragende; eine Kirche, die bereit ist, gerade auch von unkonventionellen Christen zu lernen, und die sich gerade auch von denen, die nicht zu den Insidern gehören, auf neue Wege locken lässt. Ich wünsche mir eine im wahrsten Sinn des Wortes „katholische Kirche“, eine offene, allumfassende Glaubensgemeinschaft, die ihre Ränder im Blick hat, und die sich an der Vielfalt ihrer Mitglieder freut. Ich wünsche mir eine Kirche, in der Gott nicht - wie im Witz vorher - um seinen Platz kämpfen muss, sondern herzlich willkommen ist.