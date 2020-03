STEINDORF, LENGAU. Unter Anwesenheit von Bundesministerin Leonore Gewessler wurde die Genossenschaft „Graskraft Steindorf“ am 27. Februar 2020 mit dem größten österreichischen Naturschutzpreis ausgezeichnet: „Die Brennnessel“ wurde durch die Stiftung Blühendes Österreich – REWE International gemeinnützige Privatstiftung in Kooperation mit ADEG und dem österreichischen Gemeindebund verliehen.

Dreifacher Nutzen in einem Projekt



„Entgegen so manchen Vorbehalten wird im Projekt „FlowerPower“ Landwirtschaft mit Naturschutz und Klimaschutz verbunden“, ist Paul Berner überzeugt. Er ist Obmann der Graskraft Steindorf und einer von sieben innovativen Genossenschaftern, die auf 130.000 Quadratmetern ökologisch vorbildlich und in geschlossenen Nährstoffkreisläufen Biomasse erzeugen. Dazu werden seit Juni 2019 auf Flächen in Neumarkt, Straßwalchen und Lengau ertragsstarke, kräftig blühende Wildpflanzenmischungen kultiviert, die besonders gut auf die Veränderungen durch den Klimawandel angepasst sind.

„Neben der mittlerweile nötigen Anpassung der Landwirtschaft an den Klimawandel liefert das Projekt auch einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz“, freut sich Umwelttechniker und Vorstand Peter Stiegler. Das grüne Pflanzenmaterial wird in Steindorf eingelagert und dort zu Biogas und Flüssigdünger vergoren.

Aus den jährlich zehn Millionen Kilowattstunden Biogas wird in Kooperation mit der Salzburg AG erneuerbare Energie in Form von Strom und Wärme gewonnen und grünes Gas, sprich "Biomethan“, ins Erdgasnetz eingespeist.

In der Landschaft entstehen dabei artenreiche Nahrungs- und Lebensräume für Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten, Fledermäuse, Vögel und Wild, die durch die nur einmal jährlich erfolgende Mahd besonders wertvoll sind. Der mit 20.000 Euro dotierte Preis wird vor allem für Saatgut und Anbau eingesetzt.

Weitere Teilnehmer für 2020 gesucht



„Für meine Bienen sind die Standorte derzeit leider außer Flugreichweite, aber vielleicht finden wir ja interessierte Landwirte in Köstendorf oder Schleedorf“, hofft Hobbyimker Stiegler. Generell sind weitere Teilnehmer mit Flächen ab einem Hektar in den Gemeinden Straßwalchen, Neumarkt, Köstendorf, Schleedorf, Seekirchen, Henndorf, Irrsdorf, Lengau und Pöndorf jederzeit willkommen. Für heuer müsste die Anmeldung aber in den nächsten Wochen erfolgen. Aktuelle Informationen zum Projekt gibt es unter flowerpower.earth und auf bluehendesoesterreich.at