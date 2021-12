Ein 33-jähriger Autofahrer übersah drei Kinder, die einen Schutzweg überquerten, und erfasste eines davon.

BRAUNAU. Heute Mittwoch, gegen 11.30 Uhr, fuhr ein 33-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Braunau auf der Ringstraße in Braunau stadtauswärts. Ein 35-Jähriger aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung fuhr ebenfalls mit seinem Pkw auf der Ringstraße – in die entgegengesetzte Richtung. Zur selben Zeit überquerte ein Sechsjähriger aus dem Bezirk Braunau gemeinsam mit seinen beiden Geschwistern den Schutzweg in der Ringstraße.

Der 35-Jährige hielt vor dem Schutzweg an, um den Kindern das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Laut Angaben des 33-jährigen Lenkers, dürfte dieser die Kinder übersehen haben. Das Fahrzeug des 33-Jährigen erfasste den Sechsjährigen. Nachdem der Bub von Rotem Kreuz und Notarzt versorgt worden war, wurde er anschließend ins Krankenhaus Braunau gebracht.