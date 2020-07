FELDKIRCHEN. Zu einer Kollision zweier Fahrzeuge kam es gestern in der Ortschaft Feldkirchen: Ein 50-Jähriger aus dem Bezirk Braunau war mit seinem Firmenpritschenwagen am 13. Juli gegen 18.25 Uhr von Michaelbeuern in Richtung Kirchberg bei Mattighofen unterwegs. Zeitgleich fuhr eine 86-Jährige, ebenfalls aus dem Bezirk Braunau, ihren Wagen auf der Feldkirchner Landesstraße. Bei der Kreuzung bog die Frau auf die Engelbach Landesstraße nach links ab. Der 50-Jährige, der auf der Engelbacher Landstraße kam, konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und krachte in den Wagen der Pensionistin. Deren Wagen wurde rund 20 Meter in eine angrenzende Wiese geschleudert. Der Pritschenwagen prallte gegen eine leere Einfriedung für Pferde und kam nach zirka 30 Metern zum Stehen. Die Frau erlitt bei dem Zusammenstoß Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Krankenhaus nach Braunau gebracht.