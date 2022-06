Das Krankenhaus Braunau wurde für seine herausragenden Verdienste im Bereich Vereinbarkeit von Familie und Beruf ausgezeichnet.

BRAUNAU, WIEN. Das Krankenhaus Braunau erzielte österreichweit den zweiten Platz in der Kategorie „Non-Profit Unternehmen/Institutionen“ beim Staatspreis „Familie & Beruf“. Mit diesem Staatspreis werden Betriebe für ihre herausragenden Verdienste im Sinne der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ausgezeichnet. Der Preis wurde von Bundesministerin Susanne Raab im Wiener Museumsquartier übergeben.

„Wir freuen uns sehr über diese wichtige Auszeichnung. Sie zeigt, welch hohen Stellenwert die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei uns im Krankenhaus hat. Wir bemühen uns auf vielfältige Weise, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern optimale Arbeitsbedingungen zu schaffen. Diese Auszeichnung ist eine Anerkennung dieser Arbeit und zugleich auch Motivation, weitere Projekte zu finden und umzusetzen“, betont Helene Mayerhofer, Personalleiterin des Krankenhauses.

„Ich möchte mich bei allen heuer ausgezeichneten Betrieben bedanken. Mit ihren familienfreundlichen Maßnahmen leisten sie einen wesentlichen Beitrag, um Österreich gemeinsam noch familienfreundlicher zu machen“, sagte die Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien, Susanne Raab.

„Sorglospaket“ zum Thema Familie und Beruf

In den vergangenen zehn Jahren wurde im Krankenhaus Braunau ein umfangreiches „Sorglospaket“ rund um das Thema Familie und Beruf entwickelt. So werden die zukünftigen Mütter und Väter durch Informationen in Bezug auf Karenzmöglichkeiten, „Papamonat St. Josef“, „Babytreff“ und dergleichen informiert.

Die Betreuung der jüngsten Mitarbeiterkinder erfolgt im Krankenhaus St. Josef Braunau im „Kinderland St. Josef“. Ein Schultaxi für Volksschulkinder minimiert zusätzlich die Fahrtwege für Eltern. In den Ferien sorgt die fünfwöchige Ferienbetreuung „Ferien im Krankenhaus“ für Kinder zwischen drei und zehn Jahren für weitere Unterstützung.

Und auch für pflegende Angehörige gibt es Karenzierungsmöglichkeiten. Ergänzt wird dieses Angebot durch eine Vielfalt an individuellen Teil- und Vollzeit-Arbeitsmodellen, die allen Mitarbeitenden zur Verfügung stehen.