Der Fahrer kam von der Straße ab und beschädigte unter anderem eine Straßenleiteinrichtung. Die Fahrt endete schließlich an einem Bach.



ASPACH. Am 10. April 2022 gegen 3:45 Uhr touchierte ein 34-Jähriger aus dem Bezirk Ried beim Ausparken in Aspach einen geparkten Pkw und setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Dies konnte von einem Zeugen beobachtet werden, welcher die Polizei verständigte. Eine Polizeistreife begab sich zur Tatörtlichkeit und konnte auf der L507 nach etwa zwei Kilometer einen umgeknickten Telekommunikationsmast über der Fahrbahn hängend feststellen.

Bei der näheren Nachschau fand die Streifenbesatzung einen verunfallten Pkw am Bachbett vor. Die Beamten zogen den noch ansprechbaren Lenker bachseitig aus dem Fahrzeug - die kurz darauf eintreffenden Rettungskräfte versorgten den Verletzten. Bei diesem Unfall kam der Lenker zunächst rechts von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte er eine Straßenleiteinrichtung, einen Masten sowie ein Brückengeländer und verursachte dabei einen Flurschaden. Durch die Kollisionen und dem abschüssigen Bachbett wurde der Pkw auf die gegenüberliegende Seite der Bachböschung geschleudert. Ein durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Für die Dauer der Aufräum- und Fahrzeugbergungsarbeiten, wofür ein Kran benötigt wurde, musste die Straße für etwa eine Stunde in beide Richtungen gesperrt werden. Mit Verletzungen unbestimmten Grades lieferte die Rettung den Pkw-Lenker in das Krankenhaus ein.

